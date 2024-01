Milano, 14 gen. (LaPresse) – “Mi fa paura questa escalation bellica perché portare avanti le guerre nel mondo uno si domanda come finiremo con le armi atomiche. Come finiremo? Come l’arca di Noè. Questa è la mia paura: la capacità di autodistruzione che oggi ha l’umanità”. Così Papa Francesco a ‘Che Tempo che fa’ su Nove in collegamento in collegamento da Casa Santa Marta.

