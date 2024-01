Milano, 14 gen. (LaPresse) – Le dimissioni “non è il mio pensiero, è una possibilità aperta a tutti i Papi ma per il momento non è ancora al centro dei miei pensieri”. Così Papa Francesco a ‘Che Tempo che fa’ su Nove in collegamento da da Santa Marta. Alla domanda del conduttore Fabio Fazio su come stesse, il Pontefice ha risposto ‘Sono ancora vivo’.

