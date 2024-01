Milano, 14 gen. (LaPresse) – “I migranti sono trattati come cose, penso alla tragedia di Cutro. È vero che ognuno ha diritto a rimanere a casa e di migrare, è vero che ci sono solo 5 paesi che ricevono i migranti, Cipro, Grecia, Malta, Italia e Spagna – Non chiudete le porte per favore – “, ma “alcuni di questi Paesi non fanno figli e hanno bisogno di manodopera. Una bella politica della migrazione, ben pensata, aiuta anche i paesi sviluppati come Italia e Spagna. Dobbiamo prendere il problema dei migranti nelle mani, togliere tutte le mafie che li sfruttano e andare avanti nel risolvere il problema. Migrare è un diritto, rimanere in patria è un altro diritto, bisogna rispettare ambedue”. Così Papa Francesco a ‘Che Tempo che fa’ su Nove in collegamento in collegamento da Casa Santa Marta.

