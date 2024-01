Milano, 14 gen. (LaPresse) – “Contro i migranti c’è crudeltà, tanta crudeltà nel trattarli dal momento in cui partono da casa a quando arrivano in Europa”. Così Papa Francesco a ‘Che Tempo che fa’ su Nove in collegamento in collegamento da Casa Santa Marta che cita il libro ‘Fratellino’ di Amets Arzallus Antia che racconta il viaggio dalla Guinea all’Europa di Ibrahima Balde. Il Pontefice ha ricordato anche il suo incontro con ‘Pato’, partito dal Camerun, che perse moglie e figlia nel viaggio.

