Milano, 14 gen. (LaPresse) – Nell’ambito della procedura per il rilascio del porto di pistola al deputato di FdI Emanuele Pozzolo, con riferimento all’esposizione a rischio rappresentata dal parlamentare, il Comando provinciale dei Carabinieri di Biella “non ha espresso alcun parere, comunicando solo di ‘non essere in possesso di elementi utili di valutazione’ in ordine alle esigenze rappresentate dal richiedente al fine del rilascio del titolo autorizzativo da parte della Prefettura”. E’ quanto precisano i Carabinieri, in merito ad alcune notizie secondo cui il parere sarebbe stato invece negativo.

