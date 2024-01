Milano, 14 gen. (LaPresse) – “La situazione in Argentina? Sì, mi preoccupa perché la gente sta soffrendo, è un momento difficile del Paese. C’è la possibilità di fare un viaggio nella seconda parte dell’anno: ora ho capi di governo e cose nuove. Ad agosto devo fare il viaggio in Polinesia e dopo si farebbe quello in Argentina, se si può fare, ma io vorrei andarci”. Così Papa Francesco a ‘Che Tempo che fa’ su Nove in collegamento da Casa Santa Marta rispondendo a una domanda in merito alla situazione attuale nel suo paese d’origine.

