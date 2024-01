Taipei (Taiwan), 13 gen. (LaPresse/AP) – Le urne si sono aperte a Taiwan. Gli elettori dell’isola scelgono un nuovo presidente in una votazione che potrebbe tracciare la traiettoria delle relazioni con la Cina nei prossimi quattro anni. In gioco ci sono la pace e la stabilità dell’isola che la Cina rivendica come propria. Le minacce militari della Cina potrebbero influenzare alcuni elettori contro i candidati indipendentisti, ma gli Stati Uniti hanno promesso di sostenere qualunque governo emergerà. A parte le tensioni in Cina, le elezioni dipendono in gran parte da questioni interne, come il rallentamento dell’economia, l’accessibilità degli alloggi, il divario crescente tra ricchi e poveri e la disoccupazione. Il vicepresidente Lai Ching-te, rappresentante del Partito democratico progressista al governo cerca di succedere al presidente uscente Tsai Ing-wen e dare al partito indipendentista un terzo mandato senza precedenti. Lai voterà nella sua città natale di Tainan. Hou Yu-ih, il candidato del Partito Kuomintang, favorito da Pechino, noto anche come Partito nazionalista, voterà a New Taipei City. A Taipei voterà il candidato alternativo Ko Wen-je del Partito popolare di Taiwan, che ha dimostrato di essere popolare tra i giovani elettori che cercano un’alternativa ai due maggiori partiti.

