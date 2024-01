Milano, 13 gen. (LaPresse) – I risultati delle elezioni a Taiwan, vinte dal candidato autonomista William Lai, “non impediranno l’inevitabile tendenza alla riunificazione della Cina”. Lo ha detto Chen Binhua, portavoce dell’ufficio per gli Affari di Taiwan del governo cinese, come riporta l’agenzia Xinhua. “La nostra posizione nel risolvere la questione di Taiwan e realizzare la riunificazione nazionale rimane coerente e la nostra determinazione è ferma come la roccia”, ha detto Chen, “ci opporremo fermamente alle attività separatiste mirate all’indipendenza di Taiwan e alle interferenze straniere”.

