Milano, 13 gen. (LaPresse/AP) – William Lai, candidato del Partito democratico progressista (Dpp) al governo e attuale vice presidente, ha vinto le elezioni presidenziali a Taiwan. Secondo il candidato del partito d’opposizione Kuomintang (Kmt) Hou You-ih, considerato più vicino alla Cina, e terzo posto il candidato centrista Ko Wen-jie del Partito popolare di Taiwan (Tpp). Sia Hou You-ih che Ko Wen-jie hanno ammesso la sconfitta. Il risultato delle elezioni presidenziali e parlamentari di Taiwan traccerà la traiettoria delle relazioni con la Cina nei prossimi quattro anni. In gioco c’è la pace e la stabilità della striscia d’acqua larga 110 miglia tra la terraferma cinese e l’isola autogovernata, che la Cina rivendica come propria. A parte le tensioni con la Cina, le elezioni sono dipese in gran parte da questioni interne come il rallentamento dell’economia, l’accessibilità degli alloggi, il divario crescente tra ricchi e poveri e la disoccupazione.

