Roma, 13 gen.(LaPresse) – Sparatoria con omicidio nel parcheggio della fermata linea C della metropolitana di Pantano su via Casilina. La vittima è un ragazzino di 14 anni, di nazionalità romena. Il 14enne è stato colpito da più proiettili, mentre si trovava in compagnia di altre persone. Non si esclude che l’omicidio sia avvenuto al culmine di una lite tra due gruppi. La zona dove si è verificata l’esecuzione si trova al confine tra il comune di Roma e quello di Monte Compatri nella zona sud. Indagano i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati.

