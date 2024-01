Roma, 13 gen.(LaPresse) – “Il delitto avvenuto stanotte è un fatto che lascia sgomenta la nostra comunità e impone delle riflessioni, perché non si può morire in un modo così violento e tragico a 14 anni – commenta Francesco Ferri, sindaco di Monte Compatri, territorio su cui insiste il capolinea della Metro C – La struttura comunale si è messa immediatamente a disposizione degli inquirenti per dare pieno supporto alle indagini in corso e auspichiamo che venga fatta piena luce su quanto accaduto. In queste ore sono a stretto contatto con il Prefetto a cui ho chiesto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tutte le istituzioni hanno il dovere di confrontarsi per far sì che quest’area diventi un importante snodo viario così come è stata concepita”. Così il Sindaco di Monte Compatri Francesco Ferri in seguito alla tragica morte di un ragazzo di 14 anni avvenuta nei pressi del parcheggio della Metro C Pantano. Secondo quanto apprende LaPresse il tavolo tecnico con il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, è previsto per giovedì mattina alle 11 dove il primo cittadino di Monte Compatri chiederà l’istituzione di un presidio fisso delle forze dell’ordine nel parcheggio dell fermata della metropolitana Pantano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata