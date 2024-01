Milano, 13 gen. (LaPresse) – “Continueremo la guerra finché non raggiungeremo tutti i nostri obiettivi, che sono l’eliminazione di Hamas, il ritorno di tutti i nostri rapiti e la promessa che Gaza non costituirà una minaccia per il nostro Paese”. È quanto ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata