Milano, 12 gen. (LaPresse) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky e il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak, arrivato oggi in visita a Kiev, hanno tenuto colloqui e firmato un accordo di cooperazione nel campo della sicurezza. Lo ha riferito l’Ufficio del presidente, come riporta Ukrinform. I due leader hanno avuto prima un incontro faccia a faccia, poi hanno tenuto lunghe trattative. “Oggi è un giorno in cui la storia dell’Europa è cambiata. L’Ucraina e il Regno Unito hanno firmato un accordo di sicurezza nuovo e senza precedenti. Non si tratta solo di una dichiarazione. È una realtà che si realizzerà grazie alla nostra cooperazione e, in particolare, alle garanzie di sicurezza fornite dall’eccezionale potenza globale del Regno Unito”, ha sottolineato Zelensky.

