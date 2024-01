Roma, 12 gen. (LaPresse) – Visita non annunciata in Ucraina per il premier britannico, Rishi Sunak, che incontrerà Volodymyr Zelensky dopo che Londra ha annunciato lo stanziamento di aiuti militari a Kiev da 2,5 miliardi di sterline per il prossimo anno. Lo riporta il Guardian. Sunak, prima della visita, ha ribadito il sostegno continuo di Londra Kiev. “Per due anni, l’Ucraina ha combattuto con grande coraggio per respingere la brutale invasione russa. Stanno ancora combattendo, incrollabili nella loro determinazione a difendere il loro Paese e i principi di libertà e democrazia – ha affermato Sunak – Sono qui oggi con un messaggio: anche il Regno Unito non vacillerà. Saremo al fianco dell’Ucraina, nei momenti più bui e nei tempi migliori che verranno”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata