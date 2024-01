Palermo, 12 gen. (LaPresse) – “Non concedere il pos prima di aver chiuso l’accordo con gli altri paesi europei sulla redistribuzione era una sorte di pressione, e grazie al nostro operato finalmente l’Europa è diventata solidale. In ogni caso, in caso di emergenze urgenti, lo sbarco poteva essere disposto, anche in assenza di assegnazione di Pos, da altre autorità, come è avvenuto ad esempio nel caso della Mare Ionio”. Lo ha detto Matteo Salvini durante l’interrogatorio al processo Open Arms che si sta celebrando nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo dove è imputato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver impedito, quand’era ministro dell’Interno, lo sbarco dei migranti salvati dalla nave dell’ong spagnola. Salvini ha aggiunto: “So per certo che nel secondo decreto c’erano motivazioni diverse rispetto al primo impugnato dal Tar. Ma non ricordo fatti specifici tra il provvedimento del Tar e il secondo decreto, firmato da me quale ministro degli Interni e non da Toninelli, ministro delle infrastrutture e Trenta, ministro della Difesa”.

