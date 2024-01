Bruxelles, 12 gen. (LaPresse) – La missione “non esecutiva”, ovvero di accompagnamento alle navi mercantili per proteggerle dagli attacchi degli Houthi, che l’Ue sta preparando dovrebbe essere dispiegata nel Mar Rosso già a fine febbraio. E’ quanto apprende LaPresse da fonti vicine al dossier. L’idea è quella di arrivare a un accordo tra i 27 entro fine gennaio. La missione si basa sull’accordo che gli Stati membri – ad eccezione della Spagna che avrebbe avuto un problema di consenso interno – avrebbero dato a dicembre all’estensione dell’operazione Atalanta, la missione europea per il contrasto della pirateria al largo delle coste della Somalia. Secondo un documento elaborato dal Servizio per l’Azione esterna dell’Ue, visionato da LaPresse, ora la nuova missione accompagnerà Agenor, l’operazione multinazionale di sorveglianza congiunta a guida francese che sorveglia l’intero Golfo, lo Stretto di Hormuz e parte del Mar Arabico e che vede coinvolti Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo e Germania. In caso di attacchi ai mercantili, la risposta può essere affidata all’intervento dei singoli Stati membri oppure si potrebbe modificare la missione in “operativa”, ma questo richiederebbe tempi molto più lunghi anche per la messa in opera delle catene di comando.

