Bruxelles, 12 gen. (LaPresse) – “Il processo” per una missione navale dell’Ue nel Mar Rosso “è iniziato, ma non commenteremo le varie fasi e gli scambi con gli Stati membri poiché tutto questo rimane confidenziale fino al momento dell’adozione di una decisione”. Lo afferma un portavoce per la politica estera dell’Ue, commentando la notizia riportata stamani dalla Stampa di una possibile missione navale Ue nel Mar Rosso per contrastare gli attacchi alle navi mercantili degli Houthi yemeniti.

