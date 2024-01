Madrid (Spagna), 12 gen. (LaPresse) – La ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles ha affermato che la Spagna “non interverrà nel Mar Rosso”, neanche in una ipotetica missione dell’Ue su cui gli Stati membri discuteranno la prossima settimana. La ministra, parlando con i giornalisti a margine di un evento della Difesa, ha affermato che la Spagna “rispetta” le decisioni prese dagli altri Paesi e che, qualora l’Ue dovesse decidere l’invio di una missione nel Mar Rosso, Madrid non si opporrà. Robles ha sottolineato che la Spagna è “fermamente impegnata per la pace” e che già “partecipa a 17 missioni di pace” in diversi luoghi. In questo momento la Spagna “è il Paese Ue che partecipa al maggior numero di missioni”, ha sottolineato la ministra.

