Roma, 12 gen. (LaPresse) – Dopo gli attacchi aerei di Stati Uniti e Gran Bretagna contro obiettivi Houthi nello Yemen, la Cina ha espresso “preoccupazione per la crescente tensione nel Mar Rosso” e ha invitato tutte le parti interessate a mantenere la calma e a esercitare moderazione per evitare un’ulteriore escalation dei conflitti”. Lo riporta il Global Times su X, citando la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning. “L’area del Mar Rosso è un’importante via commerciale internazionale per beni ed energia, e speriamo che tutte le parti coinvolte possano svolgere un ruolo costruttivo e responsabile nel mantenere la sicurezza e la stabilità del Mar Rosso, in linea con gli oggettivi interessi comuni della comunità internazionale”, ha aggiunto Mao.

