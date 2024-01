Washington (Usa), 12 gen. (LaPresse) – Di fronte ad eventuali rappresagli degli houthi, il presidente Joe Biden “non esiterebbe nell’ordinare altre azioni per proteggere le nostre truppe, installazioni e il commercio internazionale”. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, in uno scambio con i giornalisti a bordo dell’Air Force One che sta portando il presidente Biden in Pennsylvania.

