Firenze, 12 gen. (LaPresse) – “Non c’è un problema”, ma “se dovesse esserci abbiamo gli strumenti per risolverlo”. Lo ha detto Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di serie A e B, oggi a Coverciano, dove è in corso il raduno degli arbitri della Can, rispondendo a chi gli ha chiesto se esiste un problema per gli arbitri con la panchina della Roma, alla luce delle tante polemiche che durante la stagione ha innescato nei confronti degli arbitri il tecnico dei giallorossi, Josè Mourinho, che spesso è stato anche espulso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata