Milano, 11 gen. (LaPresse) – “Il governo è al lavoro per concretizzare al più presto l’intesa con l’Albania, che costituisce un indiscutibile successo diplomatico”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel seguito dell’audizione al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. Per Piantedosi “la realizzazione di centri per le procedure accelerate alla frontiera e per i rimpatri potrà avere un impatto importante nel contrasto all’immigrazione irregolare, anche sul piano della dissuasione di quanti intendano partire”.

