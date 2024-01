Roma, 11 gen. (LaPresse) – “Il Sudafrica, che funge da braccio legale dell’organizzazione terroristica Hamas, ha completamente distorto la realtà su Gaza in seguito al massacro del 7 ottobre e ha completamente ignorato il fatto che i terroristi di Hamas si sono infiltrati in Israele, hanno ucciso, giustiziato, massacrato, violentato e rapito cittadini israeliani, semplicemente perché erano israeliani, nel tentativo di compiere un genocidio”. Lo scrive su X il portavoce del ministero israeliano degli Esteri Lior Haiat nel giorno in si è aperto davanti alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia il procedimento sul presunto genocidio nella Striscia di Gaza da parte delle forze israeliana promosso dal Sudafrica. “Oggi siamo stati testimoni di uno dei più grandi spettacoli di ipocrisia della storia, aggravato da una serie di affermazioni false e infondate”, afferma Haiat, secondo cui “il Sudafrica cerca di consentire ad Hamas di tornare a commettere i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e i crimini sessuali commessi ripetutamente il 7 ottobre, come hanno affermato i suoi leader”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata