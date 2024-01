Milano, 11 gen. (LaPresse) – La Borsa di Tokyo chiude in rialzo per il terzo giorno consecutivo, con il Nikkei che guadagna l’1,77% a quota 35.049,86 punti. Si tratta della prima volta dal 1990 che supera quota 35.000. Sul mercato valutario la divisa nipponica tratta sul dollaro a 145,36 e sull’euro a 159,70. Lo yen debole è un vantaggio per gli esportatori giapponesi, come le case automobilistiche, perché aumenta il valore dei loro guadagni all’estero.

