Roma, 10 gen. (LaPresse) – “Noi lavoriamo per l’unità, lavoriamo per vincere, lavoriamo per cercare di confermare le squadre che hanno vinto 5 anni fa. Non prendiamo quindi in considerazione strappi, poi chiaramente la volontà bisogna averla tutti di non strappare. Noi non vogliamo strappare, però se qualcun altro forza o strappa poi la responsabilità non è la nostra”. Così il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, intercettato dai cronisti fuori da Montecitorio parlando del dossier legato alle prossime elezioni regionali che sta dividendo il centrodestra. “Io non capisco per quale motivo FdI insite sul sindaco di Cagliari”, attacca quindi il vice di Matteo Salvini, e a chi gli fa notare che forse la linea del partito di via della Scrofa è cambiata sui governatori uscenti perché adesso è più forte rispetto a 5 anni fa, risponde: “Però ripercuotere la forza elettorale sulla scelta dei candidati presidenti secondo me è pericoloso, perché poi i cittadini non capiscono. Bisogna scegliere i migliori, e se una squadra ha vinto 5 anni fa bisogna cercare di confermarla”. Per Crippa quindi, “il partito che in questo momento è più forte”, ovvero FdI, “deve avere l’ambizione e il coraggio di esprimere i propri uomini migliori nelle regioni in cui governano gli altri, cioè il centrosinistra”. Infine, tornando sulla situazione di stallo in Sardegna, conclude: “Il candidato proposto da FdI, che è il sindaco di Cagliari, ha la tessera di FdI. Per cui evidentemente FdI ha deciso una fuga in avanti in Sardegna. Noi, ripeto, lavoriamo per la continuità e l’unità, poi chiaramente siamo in tre, e tutti e tre devono avere lo stesso obiettivo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata