Milano, 10 gen. (LaPresse) – Israele non intende occupare Gaza in modo permanente né sfollare la sua popolazione civile. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “Israele sta combattendo i terroristi di Hamas, non la popolazione palestinese, e lo stiamo facendo nel pieno rispetto del diritto internazionale”, ha spiegato in un videomessaggio. “L’Idf sta facendo tutto il possibile per ridurre al minimo le vittime civili, mentre Hamas sta facendo tutto il possibile per massimizzarle utilizzando i civili palestinesi come scudi umani”. “Il nostro obiettivo è liberare Gaza dai terroristi di Hamas e liberare i nostri ostaggi”, ha proseguito. “Una volta raggiunto questo obiettivo, Gaza potrà essere smilitarizzata e deradicalizzata, creando così la possibilità di un futuro migliore sia per Israele che per i palestinesi”.

