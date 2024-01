Roma, 10 gen. (LaPresse) – Parlare di un esilio “della resistenza e di una sua partenza” da Gaza “è illusorio. La situazione nella Striscia di Gaza è più complessa e migliore di quanto dica l’occupazione”. Lo ha detto Osama Hamdan, funzionario di Hamas in Libano, citato da Al Jazeera. “Commercializzare l’occupazione e il passaggio alla terza fase della guerra è propaganda falsa e palese – ha aggiunto – I prigionieri del nemico non torneranno finché non saranno soddisfatte le condizioni di resistenza, la prima delle quali è fermare l’aggressione. Il nemico non è riuscito a raggiungere nessuno dei suoi obiettivi e i suoi prigionieri non torneranno finché non risponderà alle condizioni di resistenza”. In precedenza l’emittente israeliana Canale 13 aveva parlato di una possibile proposta da parte del Qatar che prevedeva l’esilio dei capi di Hamas in cambio del rilascio degli ostaggi e del ritiro dell’Idf da Gaza.

