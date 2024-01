Milano, 10 gen. (LaPresse) – “Stiamo subendo la stagione influenzale più pesante degli ultimi 15 anni dovuta a diversi virus respiratori tra cui il protagonista principale è il virus AH1N1 che rappresenta il 60% dei campioni isolati nelle ultime settimane. Segue il virus respiratorio sinciziale e, per fortuna già in calo, anche una bella fiammata di Covid. Non si tratta di influenza suina, quella definizione è stata un errore giornalistico”. Così Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario del Galeazzi di Milano a LaPresse in merito all’ondata di influenza.

