Milano, 10 gen. (LaPresse) – “Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto. Oggi in commissione Trasporti abbiamo approvato l’emendamento della Lega al Codice della Strada che prevede un inasprimento delle pene per chi abbandona il proprio animale. Il ministro Salvini era stato chiaro. Un fenomeno incivile che, soprattutto in estate, ha raggiunto numeri inaccettabili e che mette a rischio anche la sicurezza di tutti gli utenti. Auspichiamo che questi provvedimenti possano avere un effetto deterrente rispetto a pratiche barbare, pericolose e criminali”. Così la deputata della Lega Elena Maccanti, capogruppo in commissione Trasporti, assieme ai colleghi Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti ed Erik Pretto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata