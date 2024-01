Washington (Usa), 9 gen. (LaPresse) – La prospettiva di una vittoria di Donald Trump nelle elezioni 2024 non fa dormire sonni tranquilli a Michelle Obama. L’ex first lady si è detta “terrificata da quanto potrebbe accadere”, senza però nominare mai esplicitamente l’ex presidente. “Perché i nostri leader contano. Chi selezioniamo, chi parla per noi, chi si comporta con prepotenza da quel pulpito, ci influenza in modi che a volte penso che le persone diano per scontati”, ha detto l’ex first lady in un’intervista al podcast ‘On Purpose’ di Jay Shetty.

