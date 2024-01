Roma, 9 gen. (LaPresse) – “Un’organizzazione che resta in silenzio quando i bambini vengono rapiti e le donne brutalmente stuprate diventa complice dei terroristi e se diventa complice dei terroristi non ha ragione di esistere”. Lo ha detto l’ambasciatore israeliano Gilad Erdan accusando le Nazioni Unite durante il suo intervento all’Assemblea generale. Erdan si è presentato mostrando la foto del piccolo Kfir Bibas, il più giovane degli ostaggi israliani che Hamas sostiene sia morto nei raid condotti sulla Striscia di Gaza. L’ambasciatore israeliano ha accusato l’Onu di concentrarsi solo sulla crisi umanitaria di Gaza e non sugli ostaggi che, ha spiegato, “sono fratelli e sorelle, padri e madri, nonni e nonne e amici”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata