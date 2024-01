Roma, 9 gen. (LaPresse) – Durante l’incontro con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, “ha sottolineato l’importanza di evitare ulteriori danni ai civili e di proteggere le infrastrutture civili a Gaza”. Lo afferma in una nota il dipartimento di Stato. Blinken e Netanyahu, riferisce il dipartimento di Stato, “hanno discusso degli sforzi in corso per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi rimasti e dell’importanza di aumentare il livello di assistenza umanitaria per raggiungere i civili a Gaza”. Stessi temi affrontati durante l’incontro tra Blinken e il presidente israeliano, Isaac Herzog, cui è stato ribadito il sostegno americano al “diritto di Israele di garantire che gli attacchi terroristici del 7 ottobre non possano ripetersi”.

