Milano, 9 gen. (LaPresse) – “Il 2023 è stato confermato come l’anno più caldo mai registrato. Tuttavia, il 2023 è stato solo un’anteprima del futuro catastrofico che ci attende se non agiamo ora”. È quanto scrive in un post sul social X il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. “I leader devono impegnarsi in un’azione climatica rivoluzionaria, porre fine all’era dei combustibili fossili – in modo equo e rapido – e investire per aiutare i Paesi vulnerabili a combattere il caos climatico”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata