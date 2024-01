Milano, 9 gen. (LaPresse) – Il tribunale fallimentare di Milano ha disposto l’apertura della liquidazione giudiziale, l’ex fallimento, nei confronti della Ki Group srl, una delle aziende del biologico fino al 2022 nella galassia societaria della ministra Daniela Santanché. Il collegio della seconda sezione civile Macchi-Rossetti-Pipicelli ha accolto la richiesta dei pubblici ministeri Laura Pedio e Maria Gravina e dichiarato “irrituale la proposta di concordato semplificato depositata per via telematica il 12 maggio” dai legali di Ki Group e revocato le “misure protettive” che, secondo il Codice della Crisi, avrebbero impedito per un certo lasso di tempo l’apertura del fallimento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata