Roma, 8 gen. (LaPresse) – Arrivano a oltre 102 miliardi di euro gli investimenti ammessi a detrazioni per il superbonus. Così il rapporto aggiornato al 31 dicembre 2023 dell’Enea. Il totale degli investimenti supera i 104 miliardi. Il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione è di 91 miliardi. Le detrazioni maturate per lavori conclusi sfiorano i 100 miliardi. Il superbonus ha riguardato finora 461mila edifici. (segue).

