Roma, 8 gen. (LaPresse) – E’ salita con la figlia di sei anni sull’impalcatura, al nono piano del palazzo dove abitava con il marito è si è lanciata nel vuoto. Nell’impatto è morta la bambina. La tragedia si è consumata questa mattina, poco dopo le 7 in via Dradi a Ravenna. Il marito della donna era in casa e non si è accorto di nulla. La donna è stata portata dal 118 in gravissime condizioni, all’ospedale Bufalini a Cesena. Indaga la squadra mobile della questura di Ravenna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata