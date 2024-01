Roma, 8 gen. (LaPresse) – Giulia L., la 41enne che si è gettata dal nono piano dall’impalcatura di un palazzo in via Dradi a Ravenna con la figlia Wendi di sei anni, poi morta per l’impatto, secondo quanto si apprende, era seguita dal Centro di Salute Mentale e aveva subìto alcuni Tso per patologie psichiatriche.

