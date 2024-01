Capistrello (L’Aquila), 8 gen. (LaPresse) – Confezionate con i prodotti invenduti delle edicole. Questa potrebbe essere l’ipotesi più probabile per le calze della Befana distribuite ai bambini dal Comune di Capistrello (L’Aquila) in cui sono stati trovati gli stemmi della X flottiglia Mas. Probabilmente i simboli sono stati recuperati da alcune collezioni invendute delle edicole che riguardano la seconda guerra mondiale. La ditta che ha fornito le calze, preconfezionale, all’associazione Magicabula, per la distribuzione del 5 gennaio, è della provincia di Caserta. La vicenda potrebbe essere definita da un tribunale dato che l’amministrazione comunale di Capistrello e la presidente dell’associazione Magicabula, Anita D’Elia, hanno annunciato azioni legali.

