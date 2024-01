Roma, 8 gen. (LaPresse) – Nulla di fatto al tavolo tra governo e Arcelor Mittal sull’ex Ilva, con l’indisponibilità dell’azienda ad assumere impegni finanziari per il sito pugliese. Ora le organizzazioni sindacali saranno convocate dall’esecutivo per il pomeriggio di giovedì 11 gennaio, sul nodo dell’ex Ilva di Taranto. Lo rende noto Palazzo Chigi al termine dell’incontro tra la delegazione del governo e quella di Arcelor Mittal. L’incontro con i sindacati era atteso per domani.

