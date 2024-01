Milano, 8 gen. (LaPresse) – Andrea Delmastro è stato sentito per circa due ore dai pubblici ministeri di Biella che indagano sul deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo, per lesioni personali aggravate dall’uso delle armi dopo il colpo di pistola partito durante la serata di Capodanno a Rosazza che ha ferito il 31enne Luca Campana. Da quanto si apprende il sottosegretario alla Giustizia del Governo si sarebbe mostrato ‘collaborativo’ con la pm Paola Francesca Ranieri e la Procuratrice Teresa Angela Camelio e avrebbe raccontato in dettaglio quanto visto e sentito alla festa organizzata nei locali della Pro loco con oltre 30 partecipanti fra cui familiari, agenti di scorta, famiglie e bambini. Sempre oggi sono state sentite come persone informate sui fatti anche la sorella di Delmastro, Francesca, sindaca del piccolo comune del Biellese e l’assessore comunale ai lavori pubblici Davide Eugenio Zappalà, ritenuto ‘fedelissimo’ del sottosegretario alla Giustizia di FdI. La Procura di Biella ha raccolto decine di testimonianze sulla notte incriminata e avrebbe un quadro ‘chiaro’ dell’accaduto ma potrebbe essere necessario avere l’esito di accertamenti tecnici sulla presenza di residui di polvere di sparo su Pozzolo.

