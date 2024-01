Milano, 8 gen. (LaPresse) – Chiara Ferragni e Alessandra Balocco, ad e presidente di Balocco spa, sono indagate dalla Procura di Milano per truffa aggravata nella vicenda dei ‘Pandoro Pink Christmas’ e la mancata beneficenza all’ospedale Regina Margherita di Torino. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco ha deciso di procedere d’ufficio per truffa aggravata dalla minorata difesa – scatta quasi in automatico sulle frodi telematiche realizzate a distanza per l’impossibilità da parte degli acquirenti di verificare in pieno le ‘qualità’ dei beni messi in vendita su piattaforme di e-commerce – e senza attendere eventuali querele dei consumatori che sarebbero state necessarie per contestare la truffa semplice.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata