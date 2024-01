Milano, 8 gen. (LaPresse) – D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, “conferma di aver ricevuto 150.000 euro tramite bonifico da TBS Crew srl in data 12/01/2023”. Lo sottolinea la stessa associazione in una nota in merito ad articoli “che hanno messo in dubbio l’effettiva donazione del cachet di Sanremo” da parte di Chiara Ferragni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata