Francoforte (Germania), 8 gen. (LaPresse) – “In Germania l’esibizione di simboli che richiamano al fascismo o al nazismo è perseguibile penalmente. Non solo durante una manifestazione. Se vengono mostrati i cosiddetti saluti hitleriani o simboli come la svastica, è automatica la denuncia penale, perché sono simboli vietati dalla Costituzione e la polizia deve intervenire immediatamente per identificare gli autori”. Lo ha detto a LaPresse un portavoce della polizia criminale tedesca (Bka), commentando i saluti romani da parte dei partecipanti alla commemorazione di Acca Larentia. In Germania un episodio simile “avrebbe portato all’intervento delle forze dell’ordine e a conseguenze a livello penale” per quello che è considerato un vero e proprio reato, ha spiegato il portavoce della polizia criminale. “Gli articoli 86 e 86a del Codice penale vietano espressamente questo tipo di simboli”, ha aggiunto il portavoce della Bka.

