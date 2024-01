Milano, 7 gen. (LaPresse) – Tre cadaveri sono stati ritrovati a Padova in uno stabile abbandonato che si trova nel quartiere Arcella in via Guido Regni. La segnalazione è arrivata ieri intorno alle 22.30 al 118 che ha poi allertato gli uomini della Questura, giunti sul posto. Qui, al primo piano, sono stati ritrovati tre corpi: nella stanza anche un braciere. Sui cadaveri non sono stati ravvisati segni di violenza e la presenza del braciere ha portato alla prima ipotesi di una intossicazione da monossido. Le tre vittime, giovani intorno ai 20 anni e di origine nordafricana, non sono ancora state identificate. Sono ora in corso le analisi e le indagini anche con l’ausilio della scientifica: avvisato il pm di turno.

