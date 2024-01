Milano, 7 gen. (LaPresse) – Ali Salem Abu Ajwa, nipote dello sceicco Ahmed Yassin, che fondò Hamas a Gaza nel 1987 e ne fu il leader spirituale finché non fu ucciso da Israele nel 2004, sarebbe stato ucciso da un attacco israeliano questa mattina a Gaza. Lo riporta il Times of Israel che cita fonti di media palestinesi. Abu Ajwa, sempre secondo il quotidiano israeliano, stava lavorando come giornalista a Gaza.

