Roma, 7 gen. (LaPresse) – Una bambina palestinese di 4 anni sarebbe morta durante l’attacco con un’automobile a un checkpoint di Gerusalemme est non lontano dalla città palestinese di Biddu, in Cisgiordania. Lo riporta The Times of Israel, secondo cui la piccola sarebbe rimasta uccisa in “circostanze poco chiare”. Mentre i medici stavano curando una giovane donna investita dall’automobile è stata portata loro la bambina, che versava in condizioni critiche ed è stata dichiarata morta poco dopo. Secondo l’agenzia palestinese Maan, la piccola sarebbe rimasta uccisa dai proiettili esplosi dai militari israeliani nel tentativo di neutralizzare l’autore dell’attacco. Gli equipaggi delle ambulanze israeliane, sostiene Maan, hanno affermato che la bimba palestinese sarebbe stata “accidentalmente” colpita dai proiettili dei militari.

