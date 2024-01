Roma, 6 gen. (LaPresse) – La Federal aviation administration (Faa), l’agenzia americana per la sicurezza in volo, ha ordinato la messa a terra dei Boeing 737 Max 9,il modello di aereo coinvolto nell’incidente dell’Alaska Airlines. Lo riporta la Cnn. La Faa ha affermato che gli aerei dovranno restare fermi fino a quando non verranno eseguite le ispezioni di emergenza, che “richiederanno dalle quattro alle otto ore per aereo”. L’ordine riguarda 171 jet Boeing 737 Max 9, stima l’agenzia.

