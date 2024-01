Milano, 6 gen. (LaPresse) – La sala operativa del comando di Roma ha inviato in data odierna alle ore 8,30 circa due Squadre VVF con al seguito una Autobotte, i Nuclei Usar e CRRC, con il Carro Crolli, l’Autoscala il funzionario di Guardia ed il Capo Turno Provinciale, per l’ esplosione di una palazzina di due piani, causata molto probabilmente da una fuga di gas, in Canale Monterano a via dei Monti.

