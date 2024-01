Roma, 6 gen. (LaPresse) – Il Comando centrale americano (Centcom), con un post su X, ha annunciato l’abbattimento di “un veicolo aereo senza pilota lanciato dalle aree dello Yemen controllate dagli Houthi, sostenuti dall’Iran”. L’abbattimento, ha precisato Centcom, “√® stato abbattuto per legittima difesa dalla Uss Laboon nelle acque internazionali del Mar Rosso meridionale in prossimit√† di numerose navi commerciali. Non sono state segnalate vittime o danni”.

