Milano, 5 gen. (LaPresse) – Ha gettato la figlia di 5 anni dal balcone della propria abitazione a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia e ha tentato il suicidio. I carabinieri della compagnia di Portogruaro hanno arrestato l’uomo – rimasto illeso – per tentato omicidio, mentre la piccola, 5 anni, è stata trasferita in gravi condizioni nell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, per un trauma cranico riportato nella caduta.

